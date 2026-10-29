Pomidor şirəsinin 5 əsas faydası
Pomidor şirəsi A və C vitaminləri, kalium, maqnezium və likopenlə zəngindir. Tərkibindəki antioksidantlar hüceyrələri oksidləşdirici zədələnmədən qorumağa, ürək-damar sisteminin fəaliyyətini dəstəkləməyə kömək edir. Emal olunmuş pomidorda likopen orqanizm tərəfindən daha asan mənimsənilə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, pomidor şirəsi həzmi dəstəkləyə, toxluq hissini artırmağa və balanslaşdırılmış qidalanma zamanı çəkiyə nəzarətə kömək edə bilər. Tərkibindəki likopen və digər antioksidantların iltihabi proseslərə təsiri də araşdırılır. Pomidor məhsullarının qəbulu ilə prostat vəzi xərçəngi riskinin azalması arasında mümkün əlaqə öyrənilsə də, bu təsir qəti sübut olunmayıb.
Mütəxəssislər əlavə şəkərsiz və azduzlu pomidor şirəsinə üstünlük verməyi tövsiyə edirlər. Mədə turşuluğu və reflüks problemi olanlarda şirə narahatlığı artıra bilər. Böyrək funksiyası pozulmuş şəxslər isə tərkibindəki kaliuma görə həkimlə məsləhətləşməlidirlər. Pomidor şirəsi sağlam qidalanmanın bir hissəsi ola bilər, lakin xəstəliklərin müalicə vasitəsi hesab edilmir.
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