https://news.day.az/azerinews/1870797.html Maaşımızı istədiyimiz bankdan ala biləcəyik - Tarix açıqlandı Gələn il aprelin 1-dən vətəndaşlar maaş hesablarını heç bir əlavə ödəniş etmədən istədikləri banka keçirə biləcəklər. Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə hüquqşünas, maliyyə eksperti Əkrəm Həsənov sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Maaşımızı istədiyimiz bankdan ala biləcəyik - Tarix açıqlandı
Gələn il aprelin 1-dən vətəndaşlar maaş hesablarını heç bir əlavə ödəniş etmədən istədikləri banka keçirə biləcəklər.
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə hüquqşünas, maliyyə eksperti Əkrəm Həsənov sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O, Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov iqtisadçılarla görüşündə bu barədə məlumat verdiyini açıqlayıb.
"Bu, həm istehlakçı hüquqlarını qoruyacaq, həm də bazarda rəqabəti artıraraq faizlərin də enməsinə səbəb ola bilər", - Ə.Həsənov qeyd edib.
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