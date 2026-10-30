Maliyyə Nazirliyi 1,1 milyard manat xəzinə qalığını banklara yerləşdirib
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi cari ilin iyul-oktyabr aylarında dövlət büdcəsinin xəzinə hesabında formalaşan vəsait qalığının idarə olunması məqsədilə kommersiya banklarında müddətli depozitlər yerləşdirib. Dörd ay ərzində keçirilən depozit hərracları vasitəsilə banklara ümumilikdə 1 milyard 111 milyon manat vəsait yönəldilib.
Trend-in məlumatına görə, oktyabr ayında keçirilən 5 depozit hərracında xəzinə hesabının 704 milyon manat məbləğində qalığı 28 və 56 gün müddətinə kommersiya banklarında depozitlərə yerləşdirilib. Vəsaitlər üzrə orta çəkili faiz dərəcəsi 6,5% təşkil edib.
Oktyabrda banklara yerləşdirilən vəsaitin həcmi sentyabr ayı ilə müqayisədə kəskin artıb. Belə ki, sentyabrda keçirilən 5 hərracın nəticəsində 87 milyon manat xəzinə qalığı 28 və 84 gün müddətinə, orta çəkili 6,5% faiz dərəcəsi ilə depozitlərə yönəldilib. Beləliklə, oktyabrda yerləşdirilən vəsait sentyabr ayının göstəricisindən 617 milyon manat çox olub.
Avqust ayında Maliyyə Nazirliyi 6 depozit hərracı keçirərək kommersiya banklarında 146 milyon manat vəsait yerləşdirib. Həmin ay hərracların nəticələrinə əsasən, depozitlərin müddəti 28 və 84 gün, orta çəkili faiz dərəcəsi isə 6,52-6,54% arasında dəyişib.
İyul ayında isə 4 depozit hərracı təşkil olunub və xəzinə hesabının 174 milyon manat məbləğində qalığı kommersiya banklarına yönəldilib. Həmin ay depozitlərin müddəti 28 və 84 gün, orta çəkili faiz dərəcələri isə hərraclardan asılı olaraq 6,52-7,24% arasında olub.
Məlumatlardan görünür ki, iyul-sentyabr aylarında banklarda yerləşdirilən xəzinə vəsaitinin aylıq həcmi 87-174 milyon manat arasında dəyişdiyi halda, oktyabrda bu göstərici 704 milyon manata yüksəlib. Beləliklə, oktyabr ayı son dörd ay ərzində xəzinə qalığının kommersiya banklarına ən böyük həcmdə yerləşdirildiyi dövr olub.
Qeyd edək ki, xəzinə hesabının qalığından əlavə gəlir əldə edilməsi mexanizmi "Vahid xəzinə hesabının qalığının idarəetməyə verilməsi Qaydaları" ilə tənzimlənir. Bu mexanizm dövlət büdcəsinin müvəqqəti sərbəst vəsaitlərinin depozit hərracları vasitəsilə kommersiya banklarında yerləşdirilməsini nəzərdə tutur.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, bu yanaşma xəzinə hesabının qalığından əlavə gəlir əldə etməyə və dövlət büdcəsinə əlavə daxilolmalar formalaşdırmağa imkan verir. Eyni zamanda, dövlət vəsaitlərinin kommersiya banklarında müddətli depozitlərə yerləşdirilməsi bank sektorunda likvidliyin artmasına da töhfə verir.
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