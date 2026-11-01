https://news.day.az/azerinews/1871098.html Evdə eşitdiyiniz bu 5 səs təhlükə xəbərdarlığı ola bilər Evdə su borularından gələn döyüntü, kondisionerin qeyri-adi uğultusu və elektrik rozetkalarından eşidilən xışıltı ciddi texniki nasazlıqların əlaməti ola bilər. Mütəxəssislər xüsusilə qəfil yaranan, güclənən və təkrarlanan səslərə diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər. Bu hallar yanğın, su sızması və bahalı təmir problemlərinə səbəb ola bilər.

Evdə eşitdiyiniz bu 5 səs təhlükə xəbərdarlığı ola bilər

Azərbaycanca, 1 ноября 2026 02:19 (UTC +04:00) 196
Evdə eşitdiyiniz bu 5 səs təhlükə xəbərdarlığı ola bilər

Evdə su borularından gələn döyüntü, kondisionerin qeyri-adi uğultusu və elektrik rozetkalarından eşidilən xışıltı ciddi texniki nasazlıqların əlaməti ola bilər. Mütəxəssislər xüsusilə qəfil yaranan, güclənən və təkrarlanan səslərə diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər. Bu hallar yanğın, su sızması və bahalı təmir problemlərinə səbəb ola bilər.

Day.Az xəbər verir ki, diqqət edilməli beş əsas səs bunlardır: su kranı bağlandıqdan sonra borulardan gələn döyüntü, kondisionerdən eşidilən fit və titrəmə, elektrik rozetkalarından gələn cızıltı, su qızdırıcısının şaqqıltısı və divarların içərisindən gələn qurultu.

Bu səslər yüksək su təzyiqi, boşalmış hissələr, elektrik kontaktlarının zəifləməsi və borularda yaranan nasazlıqlarla əlaqəli ola bilər.

Ekspertlər bildirirlər ki, xüsusilə elektrik rozetkalarından gələn cızıltı, yanıq qoxusu, qığılcım və su sızması ciddi təhlükə əlamətləridir. Belə hallarda avadanlıqdan istifadə dayandırılmalı və mütəxəssisə müraciət edilməlidir. Vaxtında aparılan texniki yoxlama yanğın və su basması riskini, eləcə də əlavə təmir xərclərini azalda bilər.

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