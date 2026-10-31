https://news.day.az/azerinews/1871157.html Zelenski Türkiyəyə səfər edib - VİDEO Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyəyə səfəri çərçivəsində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mühüm danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün "Telegram" kanalında paylaşım edib.
Zelenski Türkiyəyə səfər edib - VİDEO
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyəyə səfəri çərçivəsində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mühüm danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün "Telegram" kanalında paylaşım edib.
Zelenski bildirib ki, danışıqlarda Ukrayna xalqının müdafiəsinin gücləndirilməsi, Türkiyə ilə dövlətlərarası tərəfdaşlıq və diplomatik perspektivlər müzakirə olunacaq.
O, həmçinin Qara dənizdə gəmiçiliklə bağlı mühüm məsələlərin gündəmdə olacağını qeyd edib.
Zelenskinin sözlərinə görə, səfər çərçivəsində Ümumdünya Pravoslav Kilsəsinin Patriarxı Varfolomey ilə görüş də planlaşdırılır.
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