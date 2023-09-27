YARAT представляет выставочный проект Максима Татаринцева "MONO"

Пространство современного искусства YARAT представляет выставочный проект Максима Татаринцева под названием "MONO", сообщает Day.Az.

"MONO" - от древнегреческого "μόνος" (mónos - "один, единственный, единый").

Выставка "МОНО" как отражение современного времени рассказывает об отчужденном в абсурде человеке, осмысливающем стремительно меняющуюся реальность. Очевидно, что в настоящее время нестабильность жизни человека стала нормой. Растущие геополитические конфликты, массовые миграции и природные катастрофы сильно влияют на жизнь людей на личном уровне. Параллельно с этим необузданно развиваются технологии искусственного интеллекта. Для отражения своей субъективной реальности автор использует искусственный интеллект и представляет на выставке рефлексию на чувство бессмысленности и абсурда постиммиграционного периода. Несмотря на то, что выставка в основном представляет личный монолог художника, во время всего процесса экспозиции автор ведет постоянный диалог с искусственным интеллектом. В данном контексте искусственный интеллект выступает как путеводитель, даже как некий "пророк", сопровождая художественный путь исканий и вопрошания о смысле. Хотя заповеди искусственного интеллекта часто бывают иррациональными, их выполнение автором указывает на то, как внешние силы и обстоятельства влияют, а возможно даже управляют его восприятием себя и собственной жизни. На выставке художник ставит вопрос: стоит ли бороться за контроль над своей жизнью или позволить неподвластным внешним силам управлять ею?

Татаринцев исследует возможности и ограничения взаимодействия с искусственным интеллектом и рассматривает возможные последствия его развития. Таким образом, выставка поднимает вопросы этики и ответственности, подчеркивая постепенное исчезновение границ между реальным и сюрреальным, настоящим и фальшивым.

Куратор выставки: Захра Мамедова.

Открытие: 28 сентября, 19:00.

Локация: Проектное пространство ARTIM.

Даты выставки: 28 сентября - 30 декабря.

Адрес: Ичеришехер, ул. Кичик Гала, 5.

Выставка работает со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.

О художнике:

Максим Татаринцев (р. 1991, Украина) - мультимедийный художник, который в 2014 году окончил факультет "Дизайн среды" Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Строганова. В 2018 году окончил ИСИ. Основным сюжетом его творчества является социальная среда как главный источник развития личности. Преимущественно воплощая авторский замысел в направлении видео-арта, Татаринцев осмысляет в своих работах категорию времени и раскрывает свойства цикличности и относительности данного явления.

Состоялся ряд персональных выставок художника, таких как "By My Side" (галерея "DORDOR", Нью-Йорк, 2021); "Хронометраж" (галерея "PRO ART`S", Калуга, Россия, 2020).

Также Татаринцев участвовал в многочисленных групповых выставках и проектах, таких как "SafeZone" (ARTIM Project Space, Баку, 2022); "Вещи" (Музей "АРТ4", Москва, Россия, 2022); Международный фестиваль экспериментального кино и видео Fisura (Мексика, 2021); Арт-ярмарка "COSMOSCOW" (Москва, 2020); "Die Wahrheit" (Petersburg Art Space, Берлин,2018); Международная биеннале молодого искусства (2018, 2016; Москва) и др. Его работы были удостоены ряда наград и премий.