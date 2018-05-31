Азербайджан, Украина и Грузия обсудили наращивание грузоперевозок в Иран и Китай

Представители железнодорожных ведомств Украины, Азербайджана и Грузии в Одессе обсудили возможности наращивания грузоперевозок в Китай и Иран, сообщают в четверг "Укрзализныця".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в обсуждениях приняли участие исполняющий обязанности директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныця" Анатолий Мумренко, директор регионального филиала "Одесская железная дорога" Вячеслав Еремин, заместитель председателя "Азербайджанских железных дорог" Игбал Гусейнов, директор филиала "Грузовые перевозки" "Грузинских железных дорог" Гурам Гурамишвили и другие.

Заместитель председателя "Азербайджанских железных дорог" Игбал Гусейнов в ходе встречи отметил, что после получения груза в Поти Азербайджан гарантирует, что в течение четырех суток груз будет выгружен в Иране и отправлен далее до пункта назначения. Он подчеркнул, что время доставки груза является приоритетным фактором в подобном бизнесе.

Исполняющий обязанности директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныця" Анатолий Мумренко отметил, что в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) объем грузов в направлении Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана увеличивается, а украинская сторона готова к переговорам для установления универсальных тарифных ставок на этому маршруте.

TMTM является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу и обратно по Транскаспийскому маршруту в обход России.

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