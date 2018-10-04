В Баку пройдет эксклюзивная выставка "Prime Travel Market"

9 октября 2018 года в JW Marriott Absheron пройдет третья по счету эксклюзивная выставка "Prime Travel Market". Организатором выставки является компания "The Prime Consulting" в партнерстве с Ассоциацией туризма Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие будет состоять из нескольких частей, во время которых участники и гости смогут пообщаться и наладить партнерские отношения. Проект призван стать эффективной коммуникационной площадкой для представителей туризма и ареной для презентации зарубежных, местных решений и инноваций для туристической индустрии.

Участниками выставки будут 5* отели, эксклюзивные курорты, всемирные гостиничные сети, уникальные бутик-отели, авиакомпании, круизные компании, DMC и передовые туроператоры, туристические агентства, консьерж компании первого класса для уникального путешествия и т.д.

Также в рамках Prime Travel Market 2018 будет организован розыгрыш ценных призов для посетителей.

"Prime Travel Market" проводится в целях реализации стратегических задач государства по развитию туристической индустрии в Азербайджане. Выставка дает хороший старт компаниям, только планирующим выход на азербайджанский рынок или укрепление недавно завоеванных позиций в туризме.

Мероприятие продолжает сохранять свой творческий и инновационный дух, а также предоставляет платформу для гостей и участников не только для установления и укрепления отношений, а также для обмена опытом и идеями для развития дальнейшего сотрудничества.

"Prime Travel Market" - это мероприятие, которое объединяет лиц, вовлеченных в индустрию люксового туризма, а также является фундаментом для более устойчивого развития въездного и выездного туризма в нашей стране.

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