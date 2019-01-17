В Азербайджане продолжаются предзаказы на новый Mercedes-Benz GLE - ФОТО

Азербайджанские дилеры Mercedes-Benz продолжают прием предзаказов на новый внедорожник Mercedes-Benz GLE, который поступит в продажу в начале второго квартала 2019 года.

Напомним, новый Mercedes-Benz GLE впервые был представлен на Парижском автосалоне в октябре 2018 года.

Дизайн экстерьера нового Mercedes-Benz GLE не только формирует спортивный облик автомобиля, но и одновременно ставит новый рекорд по аэродинамике в сегменте автомобилей класса SUV.

Колесная база модели увеличилась на 80 мм, дополнительный комфорт обеспечит второй ряд сидений с полностью электрической регулировкой. К моменту своего выхода на рынок GLE получит совершенно новую гамму двигателей, а также новую систему 4Matic. В автомобиле используется мультимедийная система MBUX - Mercedes-Benz User Experience новейшего поколения. Здесь на серийной основе применяются два больших дисплея с диагональю 12,3 дюйма (31,2 см) каждый, расположенные рядом друг с другом для обеспечения широкоформатного изображения.

Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes - Benz в Азербайджане:

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00