В Китае и России можно будет расплачиваться азербайджанскими манатами - ФОТО

Оператор почтовой связи Азербайджана - ООО Azerpoct подключилось к российской платежной системе Sendy. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в ООО.

Меморандум о сотрудничестве был подписан с компанией ООО "Цифровой платеж". Партнерство Azerpoct и "Цифровой платеж" позволит использовать местную валюту при оплате в России, Китае и в других азиатских странах. Преимуществом для объектов торговли и услуг, станут низкие комиссионные за безналичные операции.

В настоящее время аудитория платежной системы Sendy превышает пять миллионов пользователей, свыше 70 тысячи из которых являются юридическими лицами.

Платежная система Sendy предназначена для совершения операций с помощью мобильного устройства. В основе платежной системы лежит технология QR-платежей. Система работает без банковских карт, напрямую со средствами клиента в кредитной организации.

Оператором платежной системы выступает ООО "Цифровой платеж", которая зарегистрирована в качестве платежного клирингового центра и операционного центра Sendy.