Швейцарские банки раскроют данные азербайджанских вкладчиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал SRF, соответствующее решение принял парламент этой страны.

Так, депутаты одобрили включение еще 19 стран в список государств, властям которых Швейцария будет "официально направлять банковские и налоговые данные". В числе этих 19 стран есть и Азербайджан.

Швейцария обязана в автоматическом режиме поставлять банковские и налоговые данные зарубежным налоговым ведомствам, потому что она, будучи ведущим в мире финансовым центром, обязалась перейти на новые стандарты ОЭСР в области противодействия коррупции, отмыванию и ухода от налогов.

С 1-го января 2017 года в Швейцарии начали действовать новые стандарты ОЭСР в сфере обмена информацией о финансовых счетах. Тем самым Швейцария начала процесс реализации международных стандартов в области налогообложения. Обмен налоговой информацией с другими государствами она будет осуществлять на основе соглашений, регулирующих взаимное оказание правовой помощи по уголовным делам, открытым в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.

Швейцария долгое время считалась одной из стран, в которой легче всего "прятать" деньги от уплаты налогов, а также средства, заработанные нечестным путем. Однако с 2017 года власти Швейцарии начали бороться с такой практикой. Теперь и азербайджанским налоговикам и правоохранительным органам будет намного проще привлекать к ответственности недобросовестных бизнесменов.

А. Гасымлы

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