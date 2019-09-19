Швейцарские банки раскроют данные азербайджанских вкладчиков
Швейцарские банки раскроют данные азербайджанских вкладчиков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал SRF, соответствующее решение принял парламент этой страны.
Так, депутаты одобрили включение еще 19 стран в список государств, властям которых Швейцария будет "официально направлять банковские и налоговые данные". В числе этих 19 стран есть и Азербайджан.
Швейцария обязана в автоматическом режиме поставлять банковские и налоговые данные зарубежным налоговым ведомствам, потому что она, будучи ведущим в мире финансовым центром, обязалась перейти на новые стандарты ОЭСР в области противодействия коррупции, отмыванию и ухода от налогов.
С 1-го января 2017 года в Швейцарии начали действовать новые стандарты ОЭСР в сфере обмена информацией о финансовых счетах. Тем самым Швейцария начала процесс реализации международных стандартов в области налогообложения. Обмен налоговой информацией с другими государствами она будет осуществлять на основе соглашений, регулирующих взаимное оказание правовой помощи по уголовным делам, открытым в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Швейцария долгое время считалась одной из стран, в которой легче всего "прятать" деньги от уплаты налогов, а также средства, заработанные нечестным путем. Однако с 2017 года власти Швейцарии начали бороться с такой практикой. Теперь и азербайджанским налоговикам и правоохранительным органам будет намного проще привлекать к ответственности недобросовестных бизнесменов.
А. Гасымлы
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре