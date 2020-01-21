https://news.day.az/economy/1195865.html Azercell поддержал проведение обучающего курса “Безопасный Интернет” - ФОТО (R)

Azercell поддержал проведение обучающего курса “Безопасный Интернет” - ФОТО (R)

Экономика, 21 января 2020 18:21 410

С целью повышения уровня осведомленности в области кибербезопасности министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с министерством образования Азербайджанской Республики, при поддержке ООО "Azercell Telekom" и компании "Kaspersky" организовало тренинг для учителей информатики общеобразовательных учебных заведений. К тренингу, который состоялся в Центре применения и обучения ИКТ министерства транспорта, связи и высоких технологий, посредством видеоконференции присоединились учителя из таких регионов, как Шамаха, Гянджа, Мингячевир, Лянкяран, Барда и Габала. Так, 100 учителей информатики из 70 общеобразовательных учреждений получили уникальную возможность поближе ознакомиться с правилами безопасности в социальных сетях, приобрести подробную информацию о киберугрозах, с которыми могут столкнуться дети и молодое поколение, а также получить руководящие указания для их предотвращения.

Отметим, что в рамках своей стратегии Корпоративной Социальной Ответственности, Azercell рассматривает вопрос обеспечения безопасности детей в виртуальном мире, как одну из приоритетных задач кампании. За 2018-2019 годы в общеобразовательных школах различных регионов нашей страны было организовано многочисленное количество тренингов на тему "Интернет-безопасность и цифровое гражданство" для школьников, их учителей и родителей. Только лишь за прошедший год на этих тренингах участвовало 588 учеников, 78 учителей и 76 родителей. Тренинги, которые проводились по инициативе и организационной поддержке "Центра Развития Учителей Азербайджана" охватили такие темы, как опасные игры в интернете, призывы к экстремизму, безопасность в интернете и безопасная домашняя среда. В свою очередь, учителя и родители были осведомлены об основах интернет-безопасности, защите устройств от киберопасностей, кибербезопасности логинов и паролей, безопасных методах обмена данными. Также им был предоставлен список безопасных ресурсов, созданных исключительно для детей.

Напомним, что Azercell продолжает свою деятельность в области безопасного использования Интернета, развивая инициативы в сфере социальной ответственности с помощью инновационных технологий. Так, в прошлом году Azercell совместно с крупнейшим в мире поставщиком мобильных торговых решений DOCOMO Digital выпустил эксклюзивное мобильное приложение "Azercell Kids" (kids.azercell.com), как с образовательным, так и с развлекательным контентом. "Azercell Kids" дает полную гарантию родительского контроля и предоставляет фильтрацию по возрасту для популярного цифрового контента.

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