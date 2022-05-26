Сегодня в Азербайджане стартовал фестиваль аэрокосмических технологий "Teknofest". Банк АВВ выступает в качестве главного организатора стартап саммита "TAKE OFF BAKU", запланированного в рамках фестиваля. Банк АВВ, используя возможности своего Инновационного Центра, принял участие как в привлечении стартапов, имеющих доступ к глобальным рынкам, так и в привлечении иностранных и местных инвесторов. В рамках саммита будут организованы встречи с инвесторами, компаниями и зарубежными менторами, а также различные презентации и награждения стартапов.

Фестиваль "Teknofest" проводится с 2018 года при совместной организации Министерства промышленности и технологий Турции и Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), возглавляет который технический директор компании "Baykar Makina" Сельчук Байрактар. Также следует отметить что более 60 турецких государственных учреждений, университетов и частных компаний выступают в качестве партнеров данного мероприятия. Фестиваль "Teknofest" призван создать широкий спектр возможностей для школьников, студентов, стартаперов и предпринимателей. Стартапы, занявшие первые 3 места в конкурсе, получат финансовую поддержку в размере 15 000 USD, 10 000 USD и 5 000 USD.

Фестиваль который впервые состоится в нашей стране, будет проводиться в Baku Crystal Hall и Приморском национальном парке при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Более подробную информацию о фестивале можно получить здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.