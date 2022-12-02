Баку опередил Стамбул по количеству такси

Число действующих в Баку такси превышает количество такси, работающих в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил специалист отдела регулирования транспорта Министерства цифрового развития и транспорта Рауф Сафаров на конференции "Развитие транспортного и логистического комплекса", проходящей 2 декабря в Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

Он отметил, что в настоящее время в стране насчитывается более 40 тыс. такси, из них примерно 28 тыс. действуют в Баку. В Стамбуле же эта цифра составляет около 17 тыс.

Р.Сафаров отметил, что в Стамбуле введена квота на количество такси, что позволяет регулировать дорожные заторы в городе.