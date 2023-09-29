Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья»

Здоровая команда - это сильная команда и лучшее обслуживание клиентов. Поддерживая это, Yelo Bank регулярно проводит различные мероприятия для своих сотрудников. Один из таких проектов состоялся вчера совместно с Pasha Insurance. При участии команды "Sağlam Ailə" в Головном офисе Банка для сотрудников было организовано бесплатное обследование на скрытый диабет и норму витамина D.



2023 год в Yelo Bank отмечается как Год здоровья. До этого Банк организовывал для своих сотрудников бесплатные проверки зрения, сеансы терапевта и загородные оздоровительные туры. Следует отметить, что в здании Головного офиса Yelo Bank для сотрудников созданы все необходимые условия для занятий в свободное время волейболом, баскетболом, йогой, футболом и фитнесом. Если вы хотите стать частью блестящей команды банка, ознакомьтесь с вакансиями: https://bit.ly/bank-vakansiya



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