Граждане этих стран предпочли новогодний отдых в Азербайджане

В эти новогодние праздники за рубеж выехало меньше азербайджанцев, чем в прошлом году, и увеличилось число прибывших туристов,

Как передает Day.Az, об этом Trend в четверг сообщил председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, большинство азербайджанских граждан отдыхало в регионах страны - Губе, Гусаре, Габале и Лянкяране.

Глава Ассоциации сообщил, что из выезжавших в эти праздники за рубеж граждан Азербайджана больше всего отправлялось в соседнюю Грузию, но это не означает, что данный показатель вырос в сравнении с прошлогодними новогодними праздниками. Также азербайджанские граждане выезжали на праздники в европейские страны, Турцию, ОАЭ (Дубаи).

Председатель AzTA отметил, что в праздничные дни выросло число иностранных туристов, прибывших в Азербайджан. Больше всего туристов приехало из арабских стран, России, Украины и Казахстана.

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