Один из ведущих производителей кофе сократил поставки

Поставки кофе из Вьетнама сократились из-за того, что производители запасаются зернами, а сбор урожая задерживается из-за сильных дождей. Об этом сообщило издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Однако предполагается, что перебои в поставках кофе из страны, являющейся крупнейшим в мире производителем робусты, продлятся недолго. Пока же местные фермеры ждут более высоких цен, а дожди задержали сбор урожая больше чем на две недели.

Эксперты полагают, что поставки вырастут с конца декабря. По прогнозам урожай 2024-2025 годов обеспечит Вьетнаму урожай в 28 миллионов мешков кофе.