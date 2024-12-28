Перец чили теряет остроту

Красный острый перец, также известный как чили, начинает терять свою характерную жгучесть и приобретает более нежный вкус из-за резких климатических изменений. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что острота перца чили обусловлена алкалоидами, такими как капсаицин, которые вызывают жжение во рту. Обычно высокие температуры и сухой воздух способствуют увеличению остроты. Однако создание идеальных условий для его возделывания становится все более трудным из-за экстремальных метеорологических условий.

"Когда урожай поглощает много лишней влаги, он отдает ее в мякоть плода перца чили. Внезапно острота становится разбавленной", - пояснил агроэколог Крайг Крафт.