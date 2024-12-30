Диетолог назвала альтернативу картофелю в оливье

Традиционные салаты "Оливье" и "Шуба" являются вредными для пищеварения. Как объяснила aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова, все дело в сочетании продуктов, передает Day.Az.

"В оба салата идет много отварных корнеплодов, которые содержат крахмал и углеводы. Это делает блюда очень калорийными", - отметила эксперт.

Кроме того, эти отварные корнеплоды могут стать причиной повышения уровня сахара в крови, то есть не рекомендованы людям с диабетом и предрасположенностью к нему.

"В этих салатах перемешано много ингредиентов, что может стать причиной отеков", - назвала вторую причину диетолог.

Также она обратила внимание на еще одну традиционную составляющую этих салатов - майонез. В сочетании с консервированными, слабосоленными и крахмалистыми продуктами он дает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

По словам Ковановой, можно заменить некоторые ингредиенты в этих салатах и сделать безопасными для здоровья.

"В "Мимозе" и "Шубе" картофель можно заменить на отварную цветную капусту, в а "Оливье" - на авокадо. Рыбу для салатов лучше брать отварную, а не консервированную или соленую. Колбасу стоит заменить отварной куриной грудкой", - объяснила эксперт.

Майонез в эти блюда, по словам Ковановой, можно сделать домашний или отдать предпочтение нежирной сметане.