Способны ли лук и чеснок бороться с простудой?

Многие считают, что лук и чеснок помогают в лечении ОРВИ и других болезней, заявил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Действительно ли эти продукты обладают способностью бороться с простудой, он рассказал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, у лука и чеснока действительно есть полезные свойства. К примеру, они содержат эфирные масла, которые стимулируют аппетит и пищеварение, ускоряют перистальтику кишечника и выделение ферментов, что полезно для ЖКТ. Кроме того, в луке и чесноке есть клетчатка и различные витамины, однако их количество совсем незначительное.

Оценивая пользу этих продуктов в борьбе с простудой, Вялов отметил, что в них есть аллицины и фитонциды, которые действительно помогают организму справиться с микробами. "Но лук и чеснок их не убивают, а немного мешают жить. Суперсила влияет не на все виды микробов. Не стоит надеяться на них при серьезной инфекции", - добавил доктор.