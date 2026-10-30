Много белка и мало лактозы: чем полезен греческий йогурт

О пользе греческого йогурта "Вечерняя Москва" узнала у диетолога, врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук Андрея Бобровского, передает Day.Az.

Почему мы так любим греческий йогурт

По его словам, польза греческого йогурта и его преимущества перед "классическим" йогуртом очевидны. Греческий йогурт изготавливают, сквашивая молоко специальными бактериальными культурами, а затем в процессе производства сцеживают сыворотку.

- Это делает текстуру греческого йогурта такой густой. К тому же благодаря этому процессу в готовом продукте получается намного больше белка, чем в обычном йогурте, - объяснил эксперт.

В греческом йогурте содержатся пробиотики, поддерживающие нормальную микрофлору кишечника. Также в продукте есть кальций, витамины группы B и калий.

- В то же время в этом йогурте содержится меньше лактозы, и это большое преимущество для людей с ее непереносимостью. Они могут спокойно есть этот продукт без неприятных последствий и ощущений, - добавил диетолог.

Следующее преимущество греческого йогурта - высокий индекс насыщения. Благодаря этому многие люди, придерживающиеся здорового образа жизни, едят его как самостоятельный перекус или же смешивают с чем-либо.

- Существует огромное количество здоровых рецептов на основе греческого йогурта. Например, многие делают его альтернативой сметаны или майонеза, добавляя те или иные ингредиенты, - указал собеседник "ВМ".

Греческий йогурт против творога

Одно из основных преимуществ греческого йогурта - калорийность: она намного ниже, чем в обычном йогурте, благодаря более низкому содержанию сахара. Однако, хотя у этого продукта есть ряд плюсов, существуют и некоторые особенности:

насыщенные жиры - греческий йогурт с осторожностью стоит есть тем, у кого высокие показатели плохого холестерина;

белок в составе - у людей может быть аллергия на молочный белок;

высокая цена - зачастую греческий йогурт дороже обычного продукта.

- Сравнивать, что полезнее - греческий йогурт или творог - не совсем объективно с точки зрения современной диетологии. Можно сказать, что у этих продуктов разные акценты, - обратил внимание Бобровский.

Так, в греческом йогурте есть пробиотики, полезные для кишечника и желудочно-кишечного тракта, а в твороге живых культур обычно нет или их крайне мало. Йогурт более универсален, чем творог, потому что его можно добавлять в разные блюда, заправлять им салаты или делать соус на его основе. Для многих людей аргументом в пользу греческого йогурта станет его мягкая консистенция, которая будет легче перевариваться.

- Но творог будет выигрывать и по содержанию белка, и по кальцию, и по стоимости. С этой точки зрения лидерство будет за ним, а не за греческим йогуртом, - заключил диетолог.