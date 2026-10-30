Врач рассказала, можно ли есть желуди и в каком виде

Употреблять в пищу желуди прямо с дерева не стоит: сырые желуди содержат большое количество дубильных веществ, которые придают им горечь и могут раздражать желудочно-кишечный тракт. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина, передает Day.Az.

Она объяснила, что дубильные вещества, или танины, - это природные растительные соединения с достаточно характерным вяжущим вкусом. В небольших количествах они встречаются во многих привычных продуктах, например в чае и винограде. В сырых желудях танинов много, поэтому они сильно горчат и вяжут, а при употреблении в большом количестве могут вызывать дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта.

"Желуди нельзя считать обычным орехом, который можно просто очистить и съесть. Перед употреблением их необходимо правильно подготовить - очистить от скорлупы, измельчить и вымочить или отварить, чтобы удалить значительную часть дубильных веществ. Только после такой обработки их можно использовать в пищу", - рассказала специалист.

Особенно, по ее словам, важно не пренебрегать вымачиванием или отвариванием. Их можно длительно вымачивать в холодной воде в течение примерно 1-3 суток, несколько раз меняя воду, либо отваривать в течение нескольких часов, также периодически меняя воду на свежую. Продолжительность обработки зависит от вида дуба и размера желудей, поэтому ориентироваться стоит не только на время, но и на исчезновение выраженной горечи и вяжущего вкуса.

После подготовки желуди можно обжарить, сварить или перемолоть в муку. Из последней традиционно готовят каши, лепешки и другие блюда. Также обработанные желуди можно использовать как добавку к выпечке.

"По составу желуди отличаются от привычных орехов. Они содержат углеводы, в том числе крахмал, а также некоторое количество белка, жиров, клетчатки, витаминов и минералов. При этом их питательная ценность зависит от сорта и способа обработки", - подчеркнула специалист.

Также она отметила, что не стоит собирать желуди в загрязненных местах - например, вдоль автомобильных дорог или на территориях, где растения могли подвергаться обработке химикатами. Перед приготовлением плоды необходимо перебрать и удалить поврежденные, заплесневелые или испорченные.

"В целом желуди можно включать в рацион, если они правильно подготовлены и употребляются в умеренном количестве. Но воспринимать их как обязательный суперфуд или замену привычным продуктам оснований нет", - заключила специалист.