Xiaomi выпускает гоночный карт
Китайский производитель предусмотрел три скорости, предназначенные для новичков, любителей и фанатов быстрой езды.
Компания Xiaomi решила расширить линейку производимых товаров и представила гоночный карт Ninebot. Купить его можно будет, начиная с 435 долларов.
В качестве задней оси Xiaomi Ninebot Gokart использует гироскутер. Благодаря этому в движение приводится весь карт. К нему можно подключить гироскутеры Ninebot mini и Ninbot miniPRO.
Всего производитель предусмотрел три скорости: для новичков, любителей и поклонников быстрой езды (8, 18 и 24 км/ч). Также есть и задняя передача, скорость 3 км/ч. Задний ход активируется двойным нажатием на педаль тормоза, ручной тормоз есть.
Максимальная масса двигателя - 100 кг. Карт можно настроить для удобного сидения детей и взрослых ростом от 130 до 190 см.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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