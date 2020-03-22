Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, особую опасность представляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых риск смерти при заражении инфекцией возрастает на 10,5 процента.

Также в зоне риска находятся люди, которые страдают от диабета. В таком случае угроза летального исхода выше на 7,3 процента. Риск для людей с хроническими респираторными заболеваниями выше на 6,5 процента, с высоким давлением - на 6 процентов, с онкологическими заболеваниями - на 5,6 процента.

22 марта число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. По последним данным, в мире инфицированы 306395 человек. Всего зарегистрировано 13031 смертей, 92335 человек излечились.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.