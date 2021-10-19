Выявлен фактор риска астмы у детей

Исследователи из Норвегии и Швеции показали, что риск развития астмы у детей, работа матерей которых была связана с широким использованием чистящих и дезинфицирующих средств, был значительно выше. Посвященная новому фактору риска астмы статья ученых опубликована в Journal of Allergy and Clinical Immunology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи во главе со специалистами из Бергенского университета проанализировали данные 3318 пар "матерь-ребенок", участвующих в лонгитюдных (долгосрочных) исследованиях астмы RHINE (матери) и RHINESSA (дети). Выросшие дети предоставляли ученым информацию о том, когда и как у них развилась астма. Матерей исследователи просили рассказать обо всех своих предыдущих работах. В число профессий, связанных с широким использованием химикатов включались работы уборщиц, поваров, медсестер и других медицинских работников.

Анализ данных выявил, что если мать устраивалась на подобную работу задолго до рождения ребенка, риск развития у последнего астмы вырастал на 71 процент. Зачатие и беременность во время занятости на такой работе повышал риск развития астмы на 125 процентов. Если же мать начинала работать уже после родов, повышения риска астмы не наблюдалось. Эти данные указывают на то, что чистящие и дезинфицирующие вещества вызывают у матерей изменения, передающиеся детям, отмечают исследователи. Возможные механизмы подобной передачи еще предстоит изучить.