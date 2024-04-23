https://news.day.az/officialchronicle/1654602.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков
В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.
"Единственные потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить из-за рубежа. Что нам остаётся делать в этом случае? Мы должны держать свои врата закрытыми для тех, кто создаёт проблемы, и открытыми для наших преданных гостей", - сказал глава государства.
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