Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков

В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Единственные потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить из-за рубежа. Что нам остаётся делать в этом случае? Мы должны держать свои врата закрытыми для тех, кто создаёт проблемы, и открытыми для наших преданных гостей", - сказал глава государства.