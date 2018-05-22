Армянская пропаганда устроила провокацию против SOCAR и известного российского историка - ПОДРОБНОСТИ

Армянская "эпопея" с возбуждением уголовного дела против известного историка и политолога Олега Кузнецова продолжается.

Напомним, что армянская община уже дважды пыталась наказать историка за монографию "История транснационального армянского терроризма в XX столетии. Историко-криминологическое исследование" и засудить по статьям УК России о разжигании межнациональной розни, экстремизм и тому подобное. Оба раза армянство постигла неудача - правоохранительные органы не находили никаких оснований для возбуждения дела. Однако преследование Кузнецова со стороны армян продолжается.

Как нам стало известно, армянская община в лице адвоката Рубена Киракосяна в третий раз подала иск против Олега Кузнецова.

Историк подтвердил нам эту новость и сообщил, что сам узнал об этом только вчера, будучи в Ташкенте, где находится в настоящее время для участия в мероприятии.

"Я сейчас в Ташкенте, многое мне неизвестно. Единственное, что могу пока что констатировать, - это то, что вчера мне позвонила следователь и сказала, что Киракосян подал против меня в Следственное управление СКР России по Западному административному округу Москвы очередное заявление о разжигании мной межнациональной розни, и поэтому необходимо опросить меня в рамках его доследственной проверки. Мы договорились, что 31 мая я буду у них в офисе и отвечу на все формальные в данном случае вопросы. Все остальные подробности - через неделю", - сказал Кузнецов.

Day.Az будет отслеживать ситуацию и информировать наших читателей. Хочется верить, что российские следственные органы и в этот раз не поддадутся на давление армянской общины, и провокация против историка, первым рискнувшего написать правду об армянском терроризме, снова провалится.

А армянской стороне действительно есть, от чего впадать в бешенство. "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" - это первое издание, вывалившее на обозрение грязное белье армянства, пытающегося прятать идеологию террора за ширмой "борьбы за справедливость". Монография подготовлена на основе служебных материалов Комитета государственной безопасности СССР и Центрального разведывательного управления США, а также материалов уголовных дел по преступлениям, совершенным армянскими террористами на территории Азербайджана и России. Автор доказал, что на протяжении ХХ столетия армяне использовали терроризм в качестве основного средства для создания своей национальной государственности. Только в 1975-1999 годах армянские террористические организации совершили более 300 террористических актов в 22 странах, жертвами которых стали представители десятков народов - азербайджанцы, турки, русские, французы и др.

Отметим, что армянство неустанно в своих попытках наказать тех, кто смеет выражать поддержку азербайджанской и турецкой стороне, кто озвучивает правду о территориальных аппетитах армян, террористической сути армянской государственности или развенчивает исторические фальсификации. В свое время жесткому давлению подверглась известный молдавский правовед Аурелия Григориу, в разжигании межнациональной розни пытались обвинить узбекского историка Шухрата Барласа, регулярное давление оказывается на Олега Кузнецова.

Но и это еще не все. Как сообщили сегодня с большой гордостью армянские СМИ, ВД Украины внесло в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о возбуждении против АЗС "SOCAR" уголовного дела по ст.161 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Данная статья квалифицируется как "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

В чем причина иска? В том, что накануне годовщины геноцида в Ходжалы в сети АЗС "SOCAR" в Украине транслировалось слайд шоу, отражающее кадры расправы армянских оккупантов над мирным азербайджанским населением и вещи назывались своими именами. По мнению местного армянства, все это клевета, нарушение международных норм, разжигание межнациональной розни и далее по списку. В связи с тем, что посольству Армении в Украине хватило ума не поднимать шума, некая "Армянская инициатива" сама обратилась в МВД с заявлением о расследовании данного инцидента и даче ему правовой оценки в соответствии с действующим законодательством для защиты "чести и достоинства армян".

Думается, возбуждения дела за иском не последует, но если это все же произойдет, то азербайджанская сторона может подать сотню встречных исков, обвинив армянскую сторону в постоянном распространении лжи о событиях в Баку и Сумгайыте на "годичных" мероприятиях и в украинских СМИ, в регулярном распространении экстремизма и сеянии национальной розни. Думается, в действиях армянской стороны присутствуют признаки очень многих статей уголовного законодательства как Украины, так и любой другой страны, где имеется диаспора.

А за подтверждением факта геноцида, учиненного армянами в Ходжалы "Армянской инициативе" следует обратиться к экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, открыто гордившемуся этим кровавым деянием в феврале 1992 года. Он тамошним активистам все очень подробно объяснит.

Зульфугар Ибрагимов