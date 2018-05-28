The Jerusalem Post: Еврейская община сыграла исключительную роль в АДР

В сложной военно-политической ситуации, сложившейся как внутри, так и вокруг Азербайджанской Республики в 1918-1920 годах на фоне острой геополитической конкуренции между великими державами в Закавказско-Каспийском регионе, главной задачей, стоящей перед Кабинетом министров страны, была разработка и реализация ряда важных практических мер для обеспечения национальной безопасности. Об этом говорится в статье известного израильского эксперта в области международных отношений, главы израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества" Арье Гута, опубликованной в издании The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Концепция национальной безопасности Азербайджанской Республики нашла свое ясное отражение в заявлениях третьего, четвертого и пятого Кабинета министров, зачитанных с парламентской трибуны 26 декабря 1918 года, 14 апреля и 22 декабря 1919 года", - говорится в статье.

Гут отмечает, что в деле укрепления международной позиции страны правительство возложило большие надежды на участие азербайджанской делегации в Парижской мирной конференции, где необходимо было заручиться поддержкой "свободной Америки, демократической Великобритании и республиканской Франции", которые благоволили независимости Азербайджана, и обеспечить его признание со стороны мирового сообщества.

Также в статье отмечается, что относительно мало людей за пределами Азербайджана знает об исключительной роли еврейской общины в Азербайджанской Демократической Республике.

"Например, министром здравоохранения Азербайджанской Демократической Республики был доктор Евсей Гиндес. Директором же Центрального банка в AДР был Марк Михайлович Абергуз", - говорится в статье.

В статье отмечается, что после зверств, совершенных армянскими бандитами в Карабахе и других регионах Азербайджана, газета "Азербайджан" опубликовала следующее: "Еврейский национальный комитет подал петицию губернатору Баку на предмет предоставления транспорта для бесплатной перевозки беженцев - евреев Губы. Губернатор рассмотрел ходатайство и обеспечил предоставление 27 вагонов для перевозки беженцев в Хачмаз. Всего было перевезено около 1,1 тысячи беженцев".

В настоящее время картина событий тех лет восстановлена, и выявлены ранее неизвестные факты о массовом убийстве еврейского населения в городе Губа, говорится в статье.

"Открыты архивы синагоги и собраны многочисленные показания родственников жертв. Местом массовых казней евреев армянскими бандитами была впадина Шими. Там люди подвергались истязаниям - женщины и дети были изнасилованы, а у стариков и подростков были отрезаны носы и уши. Затем они были убиты. В то время, согласно документам, вместе с 50 тысячами азербайджанцев дашнаками были убиты до трех тысяч евреев", - говорится в статье.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook