Вице-президент Академии наук Азербайджана Наргиз Пашаева удостоена премии «Звезды Содружества»

Вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Наргиз Пашаева удостоена межгосударственной премии "Звезды Содружества" в области науки. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Совет по присуждению межгосударственной премии "Звезды Содружества" за выдающиеся достижения в области искусства, науки и образования определил лауреатов 2017 года, сообщает в субботу пресс-служба Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

"Решением жюри премии присуждены восьми соискателям", - говорится в сообщении.

Среди деятелей искусства лауреатами также объявлены народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет (Россия), скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан), поэт Низом Косим (Таджикистан), литературовед Абдылдажан Акматалиев (Кыргызстан) и др. В числе лауреатов названа и спортсменка - биатлонистка Дарья Домрачева (Беларусь).

Торжественная церемония награждения состоится на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который пройдет 19-20 июня в Астане.

Напомним, что в 2012 году Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева была удостоена премии "Звезды Содружества" в области гуманитарной деятельности.

Эта высокая награда учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и МФГС в 2009 году. Награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности.