Дело преступного генерала показало бессилие Пашиняна

Интерес к громким коррупционным скандалам, потрясшим Армению на прошлой неделе, постепенно угасает.

Между тем, новые власти постарались сделать все, чтобы потрясти общество и не дать ему долго прийти в себя. С каждым днем появляются все новые и новые ужасающие подробности в деле Манвела Григоряна. Началось все с украденной солдатской тушенки. Когда воздействие на народные массы этого факта начало ослабевать, пошли другие подробности в виде скармливания животным замученных заложников и чуть ли не каннибализма со стороны преступного генерала.

Чем будет подогревать общественность премьер Пашинян, когда интерес к делу генерала сойдет на нет и граждане увидят, что кроме конфискованной тушенки новым властям им попросту нечего предложить?

Жизнь в Армении за два постреволюционных месяца не стала лучше. Она стала в определенном смысле веселее, но рано или поздно граждане вспомнят о пустых желудках и начнут задавать неприятные вопросы. Борьба с коррупцией - это чудесно, а когда в Армении настанет человеческая жизнь? - могут спросить они. И каждый имеет полное право поинтересоваться, что будет от очередного коррупционного разоблачения лично ему и его семье.

В конечном итоге каждый, кто выходил на улицы с именем Никола Пашиняна, делал это ради себя и своих детей, рассчитывая, что новая власть принесет таки долгожданное благополучие. Ведь армян убедили и продолжают убеждать, что все их проблемы - в банальной коррупции. Победим ее - и будет вам счастье. Отберем пару ящиков консервов у очередного вора - и в Армении наступит благоденствие. Главное - чтобы народ продолжал верить, что изъятые у олигархов капиталы поднимут армянскую экономику.

Кстати, о капиталах.

На прошлой неделе советник Никола Пашиняна Артак Манукян заявил в эфире радио "Азатутюн", что в результате коррупционных разоблачений в Армении на данный момент восстановлено 18 млрд. драмов.

Эта новость прозвучала как сенсация, и граждане стали немедленно ждать приятных последствий для себя. Это гигантская по армянским меркам сумма, и ожидания граждан вполне оправданы. Но разочарование наступило практически через пару дней, когда в министерстве финансов изданию Aysor.am заявили, что никаких 18 миллиардов в государственный бюджет не поступало.

Возможно, указанная сумма была названа советником Пашиняна, что называется, от балды. Не исключено, что определенные цифры фигурируют в начатых в стране коррупционных делах. Но, как справедливо указывает правительству "Голос Армении", цифры в процессе следствия могут меняться, они могут в конечном итоге оказаться совсем не теми, что озвучил Манукян.

Очевидно, что с обнародованием цифрового показателя успешности антикоррупционной борьбы власти поторопились, пишет обозреватель "ГА". Конечно, рано или поздно некоторое количество выведенных из тени денег вернется в бюджет. Но, заявляя сегодня о конкретных суммах, правительство загоняет себя в конкретную ловушку. Ведь уже очень скоро те же 18 миллиардов придется показать в ходе обсуждений по выполнению бюджета текущего года. Надо показать, что они поступили и как ими распорядилось правительство. Иными словами, подобные заявления придется обосновывать конкретными фактами. Более того, фискальные успехи антикоррупционной борьбы придется учитывать и в ходе разработки бюджета будущего года.

Но больше всего армянских экспертов угнетает то, что общественность страны на ура приняла заявление о 18 миллиардах, ни на мгновение даже не задумавшись о вызывающих сомнение моментах. Никого не удивило, что деньги якобы пополнили бюджет буквально на следующий день после первого сообщения правоохранителей о начале коррупционных расследований, что была так четко обозначена сумма, в то время как следствие только набирает обороты. Да много есть моментов, свидетельствующих о голом популизме нового правительства, абсолютно не способного действовать в рамках соблюдения правовых процедур и правил. Эти процедуры в подобных случаях могут длиться даже годы. У общественности создается впечатление, что правоохранители изъяли чемодан с купюрами, тут же отвезли их в банк и перевели в госбюджет. Немедленно, не отходя от кассы.

Видимо, "революционные" парнишки с улицы никак не могут избавиться от ощущения анархии внутри себя и войти в русло государственной деятельности.

Тем временем армянские эксперты сокрушаются: конечно, правительству не терпится продемонстрировать общественности результат своей антикоррупционной деятельности. Но, торопясь, оно рискует сильно разочаровать ту же общественность. История с 18 миллиардами - тому подтверждение. Ведь сегодня многие искренне недоумевают, пытаясь понять, почему эти самые 18 миллиардов до сих пор не дошли до казны, пишет "Голос Армении".

Борьба с коррупцией в пашиняновском исполнении имеет и другие странности, на которые уже осторожно намекают Пашиняну специалисты.

"Я, конечно, не отрицаю необходимость борьбы с коррупцией, привлечения к ответственности людей, долгие годы считавшихся неприкосновенными. Однако складывается впечатление, что правительство оставило в стороне все остальные проблемы - социально-экономические, финансовые, миграционные и так далее. Народ, как известно, требует хлеба и зрелищ, а властям пока удается обеспечивать людей только зрелищем. С хлебом пока что проблемы", - заявил на днях в беседе с журналистами политтехнолог Армен Бадалян.

По его словам, до сих пор непонятно, какой вектор развития берет правительство, какую экономическую политику прорабатывает, какие планирует реформы в сфере образования или судебной системе.

"Нет обсуждений вокруг этих вопросов. Вместо этого внимание людей целиком и полностью приковано к арестам и громким уголовным делам. Вся эта ситуация превращается в некую кампанейщину", - заметил политтехнолог.

На одних показательных арестах и сенсационных разоблачениях далеко не уедешь. Люди должны на себе почувствовать эффективность нового правительства. А пока этого нет - все выглядит как дешевое шоу с элементами клоунады. А дешевое шоу имеет краткосрочный эффект. Можно заметить, что распиаренное дело генерала Манвела уже все меньше интересует СМИ, а новости на эту тему практически не читаются и не обсуждаются. Надоело.

Армянские эксперты практически едины в своей тревоге по поводу развития ситуации в стране. Судя по тому, как развиваются события, как неграмотно ведется работа, насколько некомпетентны новые власти в правовых вопросах, ажиотаж вокруг коррупционных скандалов завершится большим разочарованием масс. Потому что, повторимся, по большому счету рядового гражданина больше ворованных депутатом консервов интересует, когда его зарплата позволит содержать семью. А этого не произойдет, пока у правительства не будет внятной программы, которой у него просто не может быть в виду несоответствия его членов занимаемым постам.

А самое главное - карманы рядовых армян не пополнятся, пока тощий бюджет Армении не перестанет работать на войну и пока республика, не умевшая никогда зарабатывать самостоятельно, не получит доступа к региональным проектам Азербайджана. Когда придет понимание безальтернативности этого варианта спасения Армении, все разоблачения зазвучат для граждан уже совсем по-другому.

Зульфугар Ибрагимов