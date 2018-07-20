Jerusalem Post: НАТО и ЕС должны внести вклад в процесс модернизации Азербайджана

НАТО и Европейский союз (ЕС) должны внести свой вклад в процесс модернизации Азербайджана.

Об этом говорится в статье известного израильского эксперта в области международных отношений, главы израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества" Арье Гута, опубликованной в издании The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Развитие и укрепление партнерства с ЕС и НАТО в политической, экономической и гуманитарной областях являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Сотрудничество с Европейским союзом и НАТО может, несомненно, помочь Азербайджану достичь многих целей, и поэтому Баку заинтересован в продвижении двусторонних отношений страны с этими организациями", - говорится в статье.

По словам Гута, жизненно важно, чтобы сотрудничество между Азербайджаном и ЕС основывалось на эффективности, равном партнерстве, взаимопонимании и уважении.

По словам политолога, Азербайджан вносит большой вклад в энергетическую безопасность Европы не только диверсифицированными маршрутами поставок, но, что самое главное, путем предоставления диверсифицированных источников этих поставок.

Далее он добавил, что в то же время Азербайджан ведет политический диалог с НАТО по широкому кругу вопросов, представляющих общий интерес, на основе принципов "Партнерства ради мира".

"В рамках политического диалога, который проводится в разных форматах и уровнях, такие вопросы, как партнерство, региональная безопасность, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, вклад в обеспечение безопасности в Афганистане, энергетическая безопасность, являются основными темами двусторонних обсуждений и консультаций. Политический диалог на высоком уровне, основанный на взаимопонимании, способствует прогрессу в практическом сотрудничестве", - говорится в статье.

Автор отмечает, что программы "Партнерство ради мира" (1996 год), "Процесс планирования и обзора" (1997 год) и Индивидуальный план партнерства (2004 год) являются основными документами, в которых определяются ключевые принципы и цели индивидуального партнерства Азербайджана с НАТО.

"Азербайджан как светское, толерантное и мультикультурное государство в исламском мире неуклонно проводит модернизацию страны во всех областях, и важно, чтобы ЕС и НАТО, будучи сильными и влиятельными партнерами, принимали участие и вносили свой вклад в этот процесс", - добавил он.

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