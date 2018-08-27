Как Пашинян террористами прикрывался - ПОДРОБНОСТИ

Террористическая группировка "Сасна црер" объявила о прекращении вооруженной борьбы и создании партии. В четверг пресс-секретарь группы Варужан Аветисян собрал журналистов и поведал им о программе создающейся организации и дальнейших задачах террористов по борьбе за светлое будущее Армении.

Отказ от вооруженной борьбы - это не политическая позиция организации, а результат соглашения с новыми властями, поэтому, как полагают в Армении многие, оружие в руках саснацреровцев может оказаться в любой момент, в который Пашинян сделает что-то, что им не понравится. Никол Пашинян, войдя в тандем с террористами, фактически выпустил джина из кувшина. Тот вроде бы обещает себя хорошо вести, но это лишь слова. И на последней пресс-конференции представители группировки это четко дали понять.

Примечательно, что одним из основных пунктов программы будущей партии Аветисян объявил "присоединение" оккупированных территорий Азербайджана к Армении. По его словам, своя партия "Сасна црер" создается и в Карабахе и будет действовать "до момента юридического объединения" Армении и НК.

Заметим, что вопрос так называемого миацума, то есть "воссоединения" Армении и Нагорного Карабаха был снят с повестки армянскими националистами еще в начале 90-х как невозможный для реализации в современных условиях и даже опасный для имиджа Армении. Почти три десятилетия термин "миацум" не употреблялся политиками, он не был в обороте и у самих сепаратистов. Однако с приходом к власти популистского правительства Пашиняна он снова всплыл на повестку с его собственной подачи.

На слова Аветисяна можно было бы не обратить внимания, если бы не одно обстоятельство. Террористы "Сасна црер" принесли присягу верности новым властям и были освобождены вовсе не из гуманистических соображений, а с определенными целями, среди которых карабахская тема занимает, думается, центральное место. Никол Пашинян - первый из армянских президентов, не имеющий никакого отношения к "освободительному движению". И это его большой минус. В Армении уже давно звучит недовольство тем, что какой-то молокосос унижает и арестовывает "героев Карабаха", к числу которых возбужденная патриотическая общественность относит и вора Кочаряна, и негодяя Манвела Григоряна, и прочих. Пашинян понимает, что это его слабое место, и изо всех сил старается доказать, что хотя он и не воевал, но именно он тот, кто решит, наконец, вопрос Карабаха в пользу Армении раз и навсегда. А демократический, так сказать, флер, по мнению Пашиняна, поможет тому, что западный мир отнесется к его карабахской политике более мягко и промолчит, когда Армения вздумает присоединять к себе аннексированные ею территории другого государства.

В этом свете заявления какого-то там террориста Аветисяна звучат уже по-иному. Освобожденные безо всяких на то оснований и приближенные к "трону" террористы могут превратиться в основную движущую силу пашиняновской власти. Это не мягкотелые математики, физики или репетиторы по английскому, составляющие команду нового премьера. Это люди, прошедшие огни и воды, спокойно убивающие и не испытывающие угрызений совести. Человек с ружьем выше всякой демократии. Что касается отказа от вооруженной борьбы, то речь только от отказе (на определенных условиях) от вооруженных мятежей в Армении. Но это никак не меняет террористической сути группировки, которая, превратившись в партию, вряд ли изменит свою направленность.

Освободи террористов, убивших полицейских, Саргсян, к нему было бы много вопросов. Но Пашинян для общества как бы свой парнишка, которого как-то нехорошо ставить в неудобное положение. Хотя вопросы непременно должны были бы возникнуть. Например, почему лица, совершившие убийство, освобождены, не понеся наказания? Или как возможно, чтобы лица, уголовные дела которых по тяжким статьям продолжаются, создавали политические партии и готовились к выборам? И еще - почему вдруг замолчали семьи убитых полицейских и чем власти купили их молчание?

Ответ на все эти вопросы один - экстремистская группировка понадобилась Пашиняну для осуществления целей, которые ему, как, мягко говоря, демократу и реформатору, не к лицу. Не может уверявший Москву в неизменности политического курса Пашинян заговорить об изгнании российской базы или пограничников. Не к лицу призывающему ко всеобщему миру и любви политику приглашать чужой Карабах в Армению. Все, что тут по силам Пашиняну, - это в попытке выиграть время застопорить переговорный процесс требованиями о привлечении к нему сепаратистов.

В определенном смысле, Варужан Аветисян озвучил на пресс-конференции программу не создающейся партии "Сасна црер", а новой власти Армении, которой террористы поклялись пока что служить.

Хотя, по большому счету, еще неизвестно, кто именно формирует повестку - саснацреровцы или Пашинян, и кто кого больше боится. Впрочем, для нас это не имеет никакого значения. Новая повестка, предусматривающая плавный переход от "независимости" оккупированных территорий к их "воссоединению" с Арменией, не поможет достижению целей страны-оккупанта. А любое поползновение в любом из этих направлений будет строго наказываться Азербайджаном.

Николу Пашиняну же следует научиться выбирать себе друзей и не спускать террористов с короткого поводка. Потому как террорист, он как волк, - ты его сколько не корми, он все в лес смотрит.

Зульфугар Ибрагимов