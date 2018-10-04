Расширены полномочия Службы пробации минюста Азербайджана

Кабмин Азербайджана внес изменения в Порядок контроля над деятельностью исполнительных чиновников.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в решении, в список структур, осуществляющих контроль над деятельностью исполнительных чиновников, включена Служба пробации минюста.

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