Еще один пинок армянам от Турции

Без решения нагорно-карабахского конфликта и речи быть не может о нормализации отношений между Турцией и Арменией, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Чавушоглу, без решения нагорно-карабахского конфликта стабильность на Южном Кавказе невозможна.



Напомним, что Турция закрыла границы с Арменией в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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