Президент Ильхам Алиев дал поручение по устранению последствий землетрясения - МЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по устранению последствий землетрясения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду в Шамахы журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Гейдаров сказал, что в соответствии с поручением главы государства, совместно с комиссией МЧС в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах будет проведена соответствующая работа.

"Согласно указанию Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, волонтеры Фонда Гейдара Алиева будут принимать непосредственное участие в этой работе", - добавил министр.

По его словам, жители домов, находящихся в аварийном состоянии, будут временно размещены в других местах.

"Для проведения ремонтно-восстановительных работ государством будет выделена помощь", - сказал Гейдаров.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканского центра сейсмологической службы, со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой четыре балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Три из произошедших землетрясений ощущались.