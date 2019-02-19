В Азербайджане необходимо поднять перед соответствующими структурами вопрос о пресечении в стране радиовещания соседних стран.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашев.

По его словам, волны иранских радио заглушают азербайджанские радиоволны подъезжая к Гаджигабулу, на Агсуинском перевале можно попасть на армянские радиоволны, а выезжая из Гянджи, вообще можно слушать только радио Грузии.

Депутат отметил, что в связи с этим важно внести изменение в законодательство: "Информационное пространство, как и границы стран на суше, должно иметь свои границы. И во имя будущего страны необходимо защищать обе границы. Поэтому считаю, что необходимо поднять этот вопрос перед соответствующими структурами".