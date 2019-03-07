Депутат Государственной Думы РФ, глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев расценивает действия депутата Госдумы Константина Затулина как попытку вбить клин в отношения между Москвой и Баку.

На это указывает заявление Савельева, адресованное коллеге Затулину, по поводу участия российских парламентариев в мероприятиях в Баку, посвященных памяти жертв Ходжалинского геноцида, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Хотелось бы задать господину Затулину встречные вопросы в связи с весьма странными событиями. Я имею в виду прошедшее при непосредственном участии господина Затулина второе заседание "Лазаревского клуба" в Москве, куда приехало некое лицо из сепаратистского образования на оккупированной территории Азербайджана, представленное членам клуба как "министр экономики и производственной инфраструктуры"", - говорится в заявлении Савельева.

По оценкам главы межпарламентской группы дружбы, подобные действия едва ли соответствуют посреднической миссии России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Как соотнести их с неоднократными заявлениями нашего государства о признании им территориальной целостности Азербайджана? И не являются ли подобные действия попыткой вбить клин в отношения между Россией и Азербайджаном под прикрытием лозунгов о российско-армянском сотрудничестве?" - задается вопросом Савельев.

Касательно участия в мероприятии в рамках очередной годовщины Ходжалинского геноцида Дмитрий Савельев заявил, что в составе российской делегации он принял участие в ежегодной конференции "Построение общего будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего", посвященной укреплению российско-азербайджанского сотрудничества.

"Состоялось Всенародное шествие в память о 27-й годовщине Ходжалинского геноцида. Это - официальное государственное мероприятие, и я горжусь, что в траурной процессии я шел в одних рядах с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, который прилагает максимум усилий для расширения и укрепления братских отношений между нашими странами", - сказал российский депутат.

Он отметил, что российская делегация возложила цветы к памятнику "Крик матери", символизирующему трагедию в Ходжалы.

"Участники шествия несли транспаранты с надписями "Не забывайте Ходжалы!" и "Справедливость к Ходжалы!". Вот эти лозунги господин Затулин считает антиармянскими?" - вопрошает Савельев.

Депутат отметил, что он и его коллеги считают Ходжалинскую трагедию чудовищным злодеянием, ведь с каждым погибшим в Ходжалы ребенком была уничтожена частичка будущего Азербайджана.

Также, по словам Савельева, он, как и многие эксперты, считает, что в Ходжалинской трагедии имеются все признаки геноцида, и такое мнение он неоднократно высказывал как в СМИ, так и в стенах Государственной Думы РФ.

Напомним, что ранее депутат Госдумы РФ Савельев заявлял о необходимости признания Россией Ходжалинской трагедии как геноцида, учиненного против азербайджанского народа.

"России надо работать над этим, чтобы признать геноцидом эту резню, эту трагедию. Все мы воспринимаем эту трагедию как личную трагедию. Нам всем надо работать над ее признанием", - отмечал российский депутат.