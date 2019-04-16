Самым обсуждаемым событием последних часов стал масштабный пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери. Весь мир выражает поддержку Франции, Япония обещает помощь, французские миллионеры скидываются на восстановление уникального памятника.

В общем, весь мир взялся за дело.

Крошечная нищая Армения тоже решила не оставаться в стороне.

"Армения как страна, председательствующая во Франкофонии, должна возглавить широкомасштабную международную программу по восстановлению Собора Парижской Богоматери", - написал на своей странице в соцсети Facebook бывший министр обороны Армении Виген Саркисян.

Ух ты. Красиво сказал, вопрос лишь в том, что добрые намерения Еревана в данном случае никому не требуются. У Франции в эти часы моральной поддержки предостаточно. Поделиться с Парижем миллионами Армения, конечно, не может. Никакой пользы от нее нет и в деле практических работ. Но, на взгляд наших соседей, все это мелочи, а главное - инициатива. И как председатель Франкофонии, после того, как все будет сделано без нее, Армения сможет заявить, что стояла у руля широкомасштабной международной программы?

Пашинян пока что лишь выразил Макрону "безграничную грусть", но безумная идея Вигена Саркисяна обязательно найдет отклик у так нуждающейся сегодня в популистской подпитке армянской власти.

Зульфугар Ибрагимов