Основу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией составляют, прежде всего, установившиеся доверительные отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Этот факт внес позитивный импульс в развитие связей между нашими странами, которые имеют схожую многовековую историю, общность взглядов и интересов.

Закономерно, что в период когда решаются судьбоносные проблемы мира, страны, имеющие близкие точки зрения, должны теснее сотрудничать. Азербайджан и Россия - страны с общей историей, наличием влиятельных диаспор, отсутствием языкового барьера. Азербайджан, как и Россия, - многонациональная, многоконфессиональная, многоязычная и мультикультурная страна. Азербайджанское общество, как и российское, толерантное, где с уважением относятся не только к исламским ценностям и религии, но и христианству и иудаизму. В этом контексте встреча в Сочи лидеров двух стран имела большую значимость для усиления партнерского диалога и углубления двусторонних связей во многих важных сферах взаимодействия.

Несомненно, это был диалог двух сильных лидеров, ответственных за свою страну и проблемы всего региона.

Благодаря доверию между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, несмотря на попытки, как внешних, так и внутренних сил внести раскол в российско-азербайджанские отношения, сотрудничество между нашими странами приобрело характер стратегического партнерства.

Сегодня, как следствие этого фактора, наши страны эффективно взаимодействуют в политической и экономической, гуманитарной сферах, в области транспортных и информационных коммуникаций, энергетике. Параллельно, Азербайджан и Россия активно задействованы в реализации крупных, инвестиционных, инфраструктурных проектов.

Таким образом, в основе поступательного вектора двустороннего сотрудничества лежат договоренности Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, а их встреча на полях Валдайского клуба в Сочи придала новый позитивный импульс развитию связей между нашими странами.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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