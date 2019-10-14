На днях в оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе прошло провокационное шоу под названием "форум друзей Карабаха".

На мероприятие слетелись отовсюду потребители армянской кормушки, лоббисты, "независимые" эксперты и бездельники разного калибра. Все признавались в любви к Армении и сепаратистам,

Одним из таких "независимых" экспертов был давний друг армянства, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Выступая на мероприятии, Затулин взял на себя смелость делать заявления от имени России. В частности, он заявил следующее: "Я уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливое решение карабахского конфликта. Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне".

"Очень странно слышать заявления о том, что справедливость находится на стороне самопровозглашенной "НКР", которая никем официально не признана, в том числе самой Арменией".

Об этом заявил в комментарии Day.Az руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы ФС РФ Дмитрий Савельев.

По словам Савельева, сообщать от лица российского народа, что Карабах получит поддержку россиян, крайне самонадеянно.

"Официальная позиция России обозначена очень четко - территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном должен решаться строго в рамках международного права. Именно поэтому наше государство от имени всех своих граждан никакой "НКР" не признает. Есть всего две стороны конфликта - Азербайджан и Армения. Есть Нагорный Карабах - оккупированная территория Азербайджана. Есть страшная Ходжалинская трагедия, в которой погибли сотни мирных азербайджанцев, и которая до сих пор не признана военным преступлением. Вот здесь надо разбираться, искать справедливость для погибших и потерявших свой дом людей", - подчеркнул Дмитрий Савельев.

Лейла Таривердиева