Для завершения многих реформ в Азербайджане необходимо сделать изменения и в законодательном органе страны

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента), вице-президент Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, передает Day.Az.

По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева во всех сферах жизни общества проводятся широкомасштабные мероприятия.

"Реформы, которые в последнее время больше всего проводятся в исполнительных структурах, доказали, что это полезно для развития общества. Ранее на основании предложений Президента Ильхама Алиева в Милли Меджлисе были рассмотрены вопросы усовершенствования законов по правовой политике. Это, в свою очередь, доказало, что реформы в сфере судебной системы оказались эффективными для общества. По этой причине для завершения реформ необходимы и неминуемы изменения и в законодательном органе страны. Эти реформы послужат дальнейшему развитию страны", - сказал Габиббейли.

Он отметил, что для успешной реализации реформ в других сферах Милли Меджлис должен принять законы нового типа. А это актуализирует необходимость формирование обновленного парламента. Роспуск парламента и новые выборы станут шагами, необходимыми для вступления в новый исторический этап развития эпохи независимости.

"Мы поддерживаем решение о роспуске парламента. Считаю, что агитационная кампания в связи с парламентскими выборами должна быть посвящена пропаганде реформ, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым в масштабах страны. Проведение просветительских работ в этом направлении положительно повлияет на избирательную кампанию", - подытожил Иса Габиббейли.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.