https://news.day.az/politics/1237320.html Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум поздравил Президента Ильхама Алиева
Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум поздравил Президента Ильхама Алиева
Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
" Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов, дружественному народу Азербайджана - благосостояния и прогресса под Вашим мудрым руководством", - говорится в поздравительном письме.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре