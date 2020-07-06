Армения предательски выдавливает русский язык из страны

Правительство Армении шаг за шагом продолжает политику, направленную против российского присутствия в стране, пишет издание smi6.ru.

Так, парламент страны принял в первом чтении законопроект "Об аудиовизуальных медиа", согласно которому, в частности, программы российских телеканалов в Армении отныне могут транслироваться, если представляются в переводе или сопровождаются армянскими титрами.

Посольство России в Ереване накануне отреагировало на новый законопроект, изменяющий правила вещания в Армении иностранных, в том числе российских, каналов, признав, что "новый закон прямо скажется на судьбе вещания в республике российских телеканалов".

"В новых условиях иностранные вещатели, а речь на сегодняшний день идет главным образом о российских телеканалах, смогут транслироваться в общественном мультиплексе лишь на основе межгосударственного договора. То есть предстоит договариваться о новых "правилах игры", которые, видимо, будет предлагать армянская сторона. Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждем ответ армянских партнеров", говорится в сообщении.

Далее в сообщении отмечается, что еще с ранней стадии становления независимого армянского государства русский язык с формальной точки зрения утратил какой-либо особый статус. "Новые требования по сути продолжают этот процесс. Но де-факто русский язык продолжает до сегодняшнего дня играть бóльшую роль в Армении, нежели просто иностранный язык".

Отметим, что на сегодняшний день в Армении без кабеля доступно пять иностранных телеканалов: российские "Первый канал", "Россия", "Культура", а также американский CNN и "Мир", который считается телеканалом всего СНГ.

Кроме того, российские дипломаты прокомментировали такое положение документа, как "языковая безопасность".

"Ею, насколько мы понимаем, обусловлено содержащееся в законопроекте требование об обязательном сопровождении иноязычного медиапродукта дубляжом или же субтитрами на армянском языке",- отметили в посольстве РФ, добавив, что русский язык, несмотря на отсутствие официального статуса, "продолжает до сегодняшнего дня играть большую роль в Армении, нежели просто иностранный язык".

Отметим, что упоминание российскими дипломатами про языковую безопасность не является случайным. Еще в феврале, председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян заявил, что наличие иностранных телеканалов в мультиплексе "представляет угрозу национальной безопасности Армении", а российский посол якобы согласен с таким подходом. Позднее Акопян заявил, что его слова передали неправильно, потому что он говорил не о национальной, а о "информационной" и "языковой безопасности".

Тогда же Акопян объяснял позицию по новому законопроекту тем, что в цифровом мультиплексе не должны вещать иностранные телекомпании, так как Армения не имеет какого-либо влияния на иностранного вещателя". Раскрывая свои намерения по новом законе, он в беседе с армянскими журналистами выдвинул такую абсурдную идею, что якобы российские каналы теоретически могут дать место азербайджанской пропаганде.

Акопян, так часто превирает, что сам запутался в собственной лжи. Теперь же он изменил пластинку, и объясняет важность данного решения тем, что якобы если не принять этот закон, в мультиплекс смогут попасть все телеканалы, что создаст угрозу усиления "антироссийской пропаганды" от телеканалов западных стран.

Однако, анти-российская суть данного решения парламента Армении ни у кого не вызывает сомнения, даже у диппредставительства России.

Сразу после сообщения посольства России, с заявлением выступила армянская фашистская партия "Сасна Црер", которая проповедует идеологию террора.

"В Армении есть и будет один государственный язык - армянский, говорится в заявлении партии, одновременно обвинив Российское посольство в том, что она "открыто вмешивается внутренние дела страны".

"Россия вынуждена смириться с тем, что русский для нас был и останется иностранным языком, а имевшие место на определенном этапе нашей истории некогда роль и значение России и русского языка необратимо уменьшаются", говорится в заявлении.

Вместе с тем, ограничение на вещания российских телеканалов, является часть большого плана соросовских властей Армении, нацеленное на выдворение России из Южного Кавказа. В стране все больше звучат призывы о выводе российской военной базы с Гюмри и начала процесса выхода из ЕАЭС.