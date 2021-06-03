Криминальное чтиво для Пашиняна

Кто сказал, что после апрельского переворота 2018 года в Армении что-то изменилось?

Несколько дней назад был убит брат находящегося под следствием криминального авторитета Артура Асатряна (Дон Пипо) Армен. Автомобиль с покойником был обнаружен на участке автодороги Маргара-Звартноц Армавирской области. В тот же день в полицию поступил сигнал о том, что на поле, прилегающем к району Звартноц города Эчмиадзин горит автомашина, в которой обнаружены 13 патронов калибра 5,45, одна стреляная гильза и автомат марки "АКСУ" с пустым магазином. Выяснилось, что сгоревшее авто принадлежит убийце брата криминального авторитета.

Как и положено, возбуждено дело, ведется следствие и так далее.

Сегодня, 2 июня, в центре Еревана средь бела дня был застрелен человек. Прямо на улице. Убитый был другом Дона Пипо по имени Ово, входил в ближний круг криминального авторитета. По сведениям источников, в машине находился еще один человек - некий предприниматель. Он сейчас в полиции.

Примечательно, что 5 мая в перестрелке в Армавирской области был застрелен еще один человек Асатряна - его охранник, 29-летний Размик Согоян. То есть, по всем признакам, в Армении начался отстрел людей криминального авторитета.

Депутат Наира Зограбян, проходившая 2 июня по улице Абовяна после расстрела Ово, в ужасе написала в своем Facebook: "У меня сложилось впечатление, что мы вернулись в неконтролируемые 90-е. Правительство Пашиняна превратило страну в неуправляемый хаос, где любой расстреливает всех, кого хочет".

А чему удивляется госпожа Зограбян? Так живет Армения. Так она живет уже более тридцати лет, с тех пор, как получила совершенно ненужную ей независимость. Кто-то ожидал, что с приходом к власти Никола Пашиняна, такого всего из себя честного и правильного, что-то изменится к лучшему, но традиции, менталитет и бессмертная мафия сделали свое дело. Сегодня Никол не только не способен обуздать преступность, но и сам, как утверждают армянские источники, вошел в долю.

В связи с убийством брата Дона Пипо в армянских СМИ муссируется еще одна любопытная новость. Telegram-каналы распространили видеоматериал о задержании в Ереване банды киллеров. Сообщается, что банда действовала под покровительством депутата фракции "Мой шаг" Айка Саркисяна. О том, связан ли правая рука Пашиняна с убийством Асатряна, конкретно не говорится, но медиа полны толстых намеков на тонкие обстоятельства.

Айк Саркисян более известен в Армении под кличкой Шиш брнох, что означает "держатель бутылки". Так он был прозван в обществе за подобострастное отношение к премьеру, которому разве что бутылку не держал. Согласно СМИ, Шиш брнох связан с преступным миром и выполняет различного рода посредническую миссию между Николом и криминалитетом.

Подробностями про банду Шиш брноха поделился в своем Telegram-канале небезызвестный Арам Габрелянов: "Банда организовала и провела операцию по ликвидации родного брата Дона Пипо. У авторитета из Эчмиадзина очень серьезные связи в полиции и СНБ. Была мгновенно проведена операция по задержанию киллеров. Через час после того, как появилось видео, в полицию приехал депутат моего шага и правая рука Пашиняна бандит по кличке Шиш брнох. Остроту момента увеличивает и то, что родной брат Шиш брноха является помощником Никола Пашиняна и самым доверенным его человеком. Несколько часов власти пытаются надавить на полицию, чтобы выпустили банду. Полиция не сдается и заявляет, что мы взяли киллеров с поличным. Помощник Пашиняна требует от Никола, чтобы он заставил выпустить банду, иначе, как он сказал, он не отвечает за информацию самого конфиденциального характера о семье Никола".

Несомненное покровительство Пашиняна Айку Саркисяну в Армении заметили давно. Шише удалось выйти сухим из воды из ряда коррупционных скандалов. И даже кража им в дни войны "гуманитарной помощи" в виде приобретенных российскими армянами бронежилетов и прочих военных принадлежностей сошла ему с рук.

Оба брата Саркисянов - фигуранты многочисленных скандальных историй, в числе которых значатся мобилизация криминальных группировок для участия в митингах Пашиняна, разного рода стычки и грязные разборки, спекуляции чувствами родителей пропавших без вести. Было непонятно, почему Пашинян держит при себе связанных с криминалом братьев, пока не выяснилось, что премьер многим этой семейке обязан (включая папашу Заре Саркисяну). Оказывается, Пашинян долго скрывался в доме Саркисянов после того, как сбежал с кровавого митинга 1 марта 2008 года. Есть также сведения, что папаша-Саркисян поддерживал его и финансово, а также помогал утрясать различные вопросы. Не исключено, что имеются и менее "невинные" причины такой верности, о которых пока молчит Наири Саркисян.

Версия причастности банды Айка Саркисяна к устранению людей Дона Пипо существует, но пока никем не подтверждается. Одновременно в соцсетях распространяется еще одна версия, связанная с вором и мошенником Сашиком Саргсяном - братом экс-президента Сержа Саргсяна. Согласно этой версии, именно он заказывает людей Пипо из мести. Говорят, что авторитет взял у Сашика большую сумму, пообещав сделать левый испанский İD для его сына. План не удался, потому что находившийся в международном розыске и обвиняющийся в покушении на убийство Нарек Саргсян был задержан в Чехии и экстрадирован в Армению. Но Асатрян отказался возвращать деньги. Не перенеся такого оскорбления, семейка Саргсянов пошла в наступление на ближний круг авторитета. И хотя сам он находится под арестом, круг верных ему лиц постепенно превращается в решето.

В принципе, версия с Сашиком вполне имеет право на существование. В свое время брату президента Саргсяна от Роберта Кочаряна достались газовые заправки, которыми он владел на пару с олигархом Гагиком Царукяном. Но Сашик очень хотел стать единоличным владельцем и как-то даже организовал покушение на Тупого Гаго. Правда, неудачное. А еще раньше, после событий 1 марта 2008 года, в присутствии ряда лиц заявил: "27 октября мы уложили столько людей не для того, чтобы отдать власть этим. Надо будет - еще уложим".

Решение вопросов путем насилия - нормальная практика для Армении. Криминальные порядки там имеют не меньшую, если не большую силу, чем Конституция и Уголовный кодекс вместе взятые. И Наира Зограбян напрасно так ужасается. То же самое происходило и пять, и десять, и двадцать лет назад. В Армении на сегодня имеются десятки "коронованных" "воров в законе". Но большинство отошли от дел, сидят тихо, занимаются мелким бизнесом и ни во что не вмешиваются. Потому что им просто не угнаться за криминальными тенденциями, существующими в официальных кругах и сфере бизнеса. Большая конкуренция. Криминальные понятия приняли официальный статус после прихода к власти карабахского клана. Здесь они попали на благодатную почву, и сегодня армяне имеют то, что имеют. Пашиняновские пиар-угрозы с укладыванием на асфальт и размазыванием по стенке завершились лишь вычищением карманов авторитетов и олигархов с последующими освобождением под залог и исчезновением их из Армении.

Дружить или находиться в родственных связях с криминальными авторитетами в Армении всегда считалось почетным и не скрывалось. Два года назад все армянские СМИ и социальные сети наперебой и долго рассказывали подробности свадьбы дочери крупного "вора в законе" Армена Казаряна (Пзо) с родственником экс-министра транспорта и связи Эдуарда Мадатяна по кличке Эдо Курчавый. На торжестве присутствовали как минимум три бывших депутата парламента, в том числе один из самых богатых людей страны Самвел Алексанян.

В апреле этого года в Сети распространился видеоролик, на котором люди в штатском врываются в ресторан и укладывают Казаряна на пол. Однако полиция поспешила опровергнуть задержание, чуть не извиняясь, и пообещала изучить вопрос распространения ролика в Telegram.

Вот так вот живет Армения. И выхода этого тупика пока что для нее не видно.

Лейла Таривердиева