Армении предсказали тёмные времена: экономика дышит на ладан...

Автор: Байрам Эльшадов

Военная спецоперация России на территории Украины застала армянское общество врасплох и разделила на два лагеря. Один всецело поддерживает боевые действия и призывает правительство Армении отправить наёмников в Украину. Находятся даже и такие, которые в открытую выступают против территориальной целостности Украины и жаждут её расчленения. Другой лагерь армян, который имеет антироссийские предубеждения, с предвкушением наблюдает за ходом спецоперации, по итогам которой (по их мнению) Россия будет вынуждена признать военное поражение ввиду тяжёлых экономических санкций.

В Армении находятся и оптимисты, которые верят, что спецоперация России никак не затронет их страну. Холодным душем для них стало заявление начальника управления денежно-кредитной политики ЦБ Армении Айка Аветисяна. По его словам, доля трансфертов в ВВП Армении сократилась с 15% до 7-8%. Доля трансфертов из России с 80% сократилась до 40%, что снижает экономический эффект от ожидающегося сокращения трансфертов на уровне 20%.

Судя по цифрам, экономическая ситуация в Армении напряженная и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Если учесть, что зачастую армянские чиновники любят перевирать цифрами для успокоения собственного населения, то в реальности ситуация будет выглядеть ещё ужаснее. Это реальность, от которой Армении никуда не деться.

Ещё одной проблемой Армении является её всецелая зависимость от России в экономическом аспекте. Учитывая всеобъемлющие секторальные санкции Запада против России и отказ многих международных компаний от дальнейшего сотрудничества с российскими партнерами, побочный эффект неизбежен и для армянской экономики.

Во всей плачевной для Армении ситуации, виновато даже не столько нынешнее руководство Армении. Да, бархатные революционеры не смогли выполнить те обещания, которые налево и направо раздавали армянскому народу в апреле 2018 года. Но корень всех проблем лежит в некомпетентном правлении бывших руководителей Армении. Речь идёт о Серже Саргсяне и Роберте Кочаряне, которые пришли во власть во крови, не имея какого-либо представления о закономерностях мировой экономики. Всё на что они были способны - нещадно убивать ни в чём не повинных азербайджанцев и эксплуатировать природные ресурсы оккупированных территорий для набивания своих карманов.

Забавно то, что власти Армении даже не предпринимают никаких попыток для выхода армянской экономики из тупика. Окончание второй карабахской войны сулило определённые перспективы для Армении в случае становления её руководства на правильные рельсы. Однако маленький шанс, который тает с каждым прошедшим днём, до сих пор не использован. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан. Что идёт вразрез логике, потому что именно Азербайджан на правах победителя предложил Армении начать процесс восстановления коммуникаций. И это в некотором смысле стало бы глотком свежего воздуха в задыхающуюся экономику Армении.

На этом фоне та небольшая часть армян, которая всё ещё не утратила способность к адекватному мышлению, вынуждена признать правильность внешней политики Азербайджана, его растущий авторитет и влияние в мире. В армянском сегменте соцсетей всё чаще можно встретить публикации о том, что Армения рано или поздно будет вынуждена смириться с новыми реалиями в регионе, созданными Азербайджаном по итогам Второй карабахской войны. С которыми уже считаются и в США, и в Европе и в России, учитывая тот факт, что десятки зарубежных компаний со всего света уже выразили желание участвовать в восстановлении освобождённых Азербайджаном территорий.