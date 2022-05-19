https://news.day.az/politics/1463302.html В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном - ФОТО
В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном - ФОТО
В Европарламенте обсудили развитие сотрудничества с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий.
"Рад знакомству с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Евроcоюз-Азербайджан, депутатом Туралом Гянджалиевым и депутатом Севиль Микаиловой. Состоялись позитивные дискуссии. С нетерпением ожидаю продолжения нашего сотрудничества и расширения диалога между Азербайджаном и ЕС", - написал Чарнецкий.
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