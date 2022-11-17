Армяне используют уголовника в борьбе против Азербайджана

Паразитирующее в разных странах армянское лобби взялось за масштабную антиазербайджанскую компанию. Так во Франции 15 ноября была принята идиотская резолюция против нашей страны, где не отмечено ничего общего с реальностью, а теперь с очередным фейковым обвинением выступили купленные армянами политики в США.

В частности, председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что Украина якобы поставляла Азербайджану боеприпасы с белым фосфором, которые потом "применялись в ходе боевых действий в Карабахе в 2020 году".

Отметим, что Менендес не представил никаких доказательств. Ляпнул и пошел дальше. Такое происходит не впервые. И до него Азербайджан не раз пытались обвинить во всяких несовершенных преступлениях. И каждый раз не было представлено ни единого доказательства.

Отметим, что Менендес и ранее отличался "особой любовью" к армянам. Естественно не за бесплатно. Он является редчайшим типом манкированного, многослойного, двуличного человека. Боб всегда и во всем действует в интересах армянского лобби. С 1995 года является одним из самых активных функционеров так называемой Группы по армянским делам Конгресса США. Именно Менендес блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Мэтью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.

Понятное дело, что слова Менендеса - это новая провокация армянского лобби против Азербайджана. Дешевое вранье, которое выдумывают армяне, чтобы оправдать свое поражение. Вместо того чтобы думать об укреплении мира в регионе, они опять занимаются не тем, чем надо. Впустую тратят деньги на дешевые фейковые обвинения, подкупая всяких нечистей вроде этого Боба или тех же Адамов Шиффов. Все эти лица постоянно занимаются бестолковым.

Вместо того, чтобы нести чушь, Бобу стоило бы задуматься о том, что у него, вообще-то, проблемы с федералами.

Напомним, что в конце октября этого года стало известно, что Боб Менендес находится под федеральным уголовным расследованием. Об этом сообщали источники, знакомые с этим вопросом. Информацию также подтвердил сам советник сенатора.

По словам источников, расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена. Точный характер расследования не был сразу ясен. Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказался от комментариев, как и представители ФБР. Менендес, который является председателем влиятельного сенатского комитета по международным отношениям, ранее был обвинен в коррупции в апреле 2015 года из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном. Прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков - полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.Также в его биографии были многочисленные каникулы на вилле Мельгена в Доминиканской Республике и номер в отеле в Париже - из Мельгена в обмен на политические услуги.

Как видим, доверять и верить такому криминальному боссу, который называет себя сенатором, просто нельзя. Человек с запятненной репутацией не имеет морального права обвинять кого-либо другого. Да и юридического тоже, так как нет у проармянского Боба никаких доказательств.