Ереван создает новое оружие экотеррора против Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Азербайджан вновь оказывается в неприятной ситуации из-за неспособности Армении строить добрососедские отношения. Поняв, что оружием физическим с Баку говорить нельзя, Ереван перешел на другую, более хитрую, но не менее мерзкую и опасную тактику. В этот раз Армения использует экологическую и биологическую угрозу против Азербайджана.

В чем заключается суть нынешней проблемы. В Ерасхе (Араздеен) строится крупный армяно-американский металлургический завод с инвестициями в 70 млн долларов США. Одна из целей армян состоит в том, чтобы ветер доставлял едкий ядовитый дым на соседний Садаракский район Нахчыванской Автономной Республики.

Но и это не все. Токсичные отходы металлов отравят в протекающую рядом реку Араз. В итоге могут вымереть рыба и другие обитатели реки. Это прямая угроза населению НАР. Строительная площадка находится прямо в нескольких метрах от границы с Азербайджаном.

Однако не только население Нахчывана может пострадать от этой провокации армянской стороны. Природные процессы не дискриминируют по национальному признаку, и токсичные пары могут оказаться и в третьих странах. Что касается водных ресурсов, вероятная контаминация речной системы также негативно скажется и на состоянии водных ресурсов ближайших стран, за что им придется "благодарить" Армению.

Второй важный момент заключается в том, кто строит завод. Согласно имеющимся данным, участником проекта является компания ООО "GTB Steel", которая была основана в июле этого года. Это дочерняя компания GTB Holdings, на 50% принадлежащая Ноно Саркисян.

Ноно Саркисян - дочь Армена Саркисяна, брата Вазгена Саркисяна. Армен Саркисян был послом Армении в Великобритании до 1997 года. В 2003 году он был осужден на 15 лет за убийство журналиста Тиграна Нагдаляна. Он был освобожден в 2008 году условно-досрочно.

Другая половина компании принадлежит гражданину США. Этот гражданин США - Бобби Сингх Канг и на этот раз уже зять брата Вазгена Саркисяна.

Учитывая прямую связь компании с армянскими правящими кругами, которые не скрывали своего ужасного отношения к Азербайджану, возникает еще один вопрос. Насколько серьезно "американо-армянская" компания станет относиться к вопросу безопасности на производстве? Учитывая то, что компания может с легкостью склонить армянских политиков к "содействию" известными методами, а также зная в каком состоянии находится другой опасный объект, атомная станция Мецамор, вызывает большие вопросы, насколько серьезно будут относиться на предприятии к экологическим стандартам и нормам безопасности.

И это не первый раз, когда Армения использует экологию как рычаг давления и оружие против Азербайджана в попытке достижения своих геополитических интересов. Сарсангское водохранилище является хорошо известным и печальным примером стратегии армян.

Около 30 лет Армения использовала Сарсангское водохранилище как оружие - в летний период, когда вода нужна была для нужд сельского хозяйства, подача воды перекрывалась, а зимой открывалась. Это привело к тому, что сельскохозяйственные угодья пришли в негодность, что и являлось целью армян.

Данный факт признан и международными структурами. В частности, в 2016 году Парламенсткая Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана", обвиняющую Армению. В этой резолюции было указано, что Армения является оккупационной силой, как и недопустимость использования воды в качестве оружия экологического террора.

Таким образом, место строительства завода было выбрано неслучайно. Армения использует старую и хорошо известную ей тактику, конечной целью которой является нанесение непоправимого ущерба Азербайджану. Однако, если проект по строительству завода близ Нахчывана будет завершен, потенциальный ущерб экологии Азербайджана будет неизмерим.

Необходимо предотвратить экологический терроризм, немедленно прекратить строительство металлургического завода. Иначе последствия могут быть катастрофическими, поскольку ущерб здоровью людей и природе будет колоссальным.