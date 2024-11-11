https://news.day.az/politics/1706189.html Президент Республики Того находится с визитом в Азербайджане - ФОТО 11 ноября Президент Республики Того Фор Гнассингбе прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Новость обновляется
Президент Республики Того находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
11 ноября Президент Республики Того Фор Гнассингбе прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Новость обновляется
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