Президент Республики Того находится с визитом в Азербайджане

11 ноября Президент Республики Того Фор Гнассингбе прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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