https://news.day.az/politics/1706228.html Премьер-министр Эсватини прибыл с визитом в Азербайджан Премьер-министр Королевства Эсватини Рассел Ммемо Дламини 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Премьер-министр Эсватини прибыл с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Королевства Эсватини Рассел Ммемо Дламини 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и другие официальные лица.
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